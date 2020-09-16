Представник ОРДО про засідання контактної групи: нічого не змінилося

Сьогодні завершилося засідання Тристоронньої контактної групи. За словами представника окремих регіонів Донецької області в української делегації Сергія Гармаша, змін у ТКГ не сталося.

Про це Гармаш написав у Facebook.

Він зазначив, що російська сторона наполягає на змінах в постанові Верховної ради про місцеві вибори.

"Попри масу конспірологічних теорій щодо якихось таємних домовленостей на останній зустрічі Н-4 ("нормандської четвірки" - ред.), сьогоднішнє засідання Мінської ТКГ дозволяє сміливо говорити, що ні про що глобальне там не домовилися. Тому що нічого не змінилося в ТКГ: робота політичної підгрупи як і раніше заблокована; обмін полоненими - теж", - написав Гармаш.

Він додав, що Росія як і раніше удає, що вона спостерігач.

Переговори тривали близько семи годин.

На засіданні ТКГ обговорюється постанова Ради про місцеві вибори. Представники російської сторони наполягають, що вона не відповідає мінськими угодами.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна на зустрічі в Берліні не обіцяла вносити зміни в постанову про місцеві вибори. За матеріалами РБК - Україна.