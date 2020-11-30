Прем'єр-міністр України провів зустріч з Президентом Туреччини

У рамках робочого візиту до Турецької Республіки 30 листопада Прем'єр- міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Сторони обговорили питання торгово-економічної та енергетичної співпраці, а також у сфері транспорту та оборонно-промислового комплексу. Прем'єр- міністр відзначив важливість досягнутих домовленостей між Президентом України та Президентом Туреччини щодо активізації двостороннього діалогу на стратегічних напрямах співпраці. "Турецька Республіка є одним із ключових торговельних партнерів України.

Водночас ми маємо великий потенціал і можливості для розширення двостороннього товарообігу.

Мова йде не лише про сировину, а й про продукти переробки та готової продукції", - зазначив Денис Шмигаль. За словами Прем'єр-міністра, одним з найважливіших питань порядку денного двосторонніх відносин України й Туреччини є завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю. "Вважаю, що наші країни мають достатній потенціал для того, щоб обсяг загальної торгівлі зріс щонайменше удвічі, до 10 млрд доларів на рік. Враховуючи фактор сусідства й обсяги торгівлі між нашими країнами, Україна зацікавлена в укладенні амбітної, всеохоплюючої Угоди для максимального використання її потенціалу", - підкреслив Глава Уряду. Денис Шмигаль у розмові з Реджепом Ердоганом зазначив, що одним із пріоритетів реформ в Україні є залучення інвестицій в державний сектор економіки, зокрема на основі державно-приватного партнерства. "Туреччина має успішний досвід у сфері реалізації масштабних інфраструктурних проектів за формулою державно- приватного партнерства.

Нам цей досвід дуже цікавий.

Тому очікуємо, що третє засідання Українсько-турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства відбудеться вже найближчим часом", - зазначив Прем'єр-міністр. Очільник Уряду підкреслив, що одним з ефективних механізмів розвитку співробітництва України й Туреччини у сфері енергетики є проведення засідання українсько-турецької Робочої групи з питань енергетики. "Такий формат дозволить обговорити увесь спектр можливих напрямків співробітництва в енергетичній галузі, та зміцнити двосторонні відносини на шляху до економічного зростання обох країн", - сказав Денис Шмигаль. Під час зустрічі Прем'єр-міністр України та Президент Туреччини також обговорили співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу. Крім того, сторони погодилися, що Україна й Туреччина мають надалі координувати зусилля щодо боротьби з пандемією COVID-19 та її наслідками для економіки. Прем'єр-міністр також подякував Реджепу Ердогану та Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. За матеріалами Fin.Org.UA, КМУ