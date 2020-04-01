Президент підписав закон щодо дистанційних засідань комітетів ВР

Володимир Зеленський

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті ВРУ.

"31 березня повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Відтак, на період карантину комітетам ВР дозволяється працювати в дистанційному режимі, у форматі відеоконференцій.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє до відміни встановленого Кабінетом міністрів України карантину.

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект No3277 про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України".

Як повідомляв УНН, Зеленському передали на підпис три законопроекти, ухвалені на позачерговому засіданні ВР.