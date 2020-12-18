Президент призначив Олександра Старуха головою Запорізької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації.

Відповідний указ No 577/2020 Глава держави підписав 18 грудня.

Довідка. Олександр Старух народився 1973 року. У 1995-му закінчив Запорізький державний університет. Має науковий ступінь кандидата історичних наук. Працював на різних посадах у наукових і державних установах. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

[водночас на сайті Президента України розміщено текст Указу No576/2020 про звільнення В.Боговіна з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою]. За матеріалами mig.com.ua