Президент Украины благодарит Литву за постоянную и неизменную поддержку

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа получил письмо Президента Украины Владимира Зеленского с благодарностью Литве за постоянную и неизменную поддержку Украины и ее народа, сообщает Группа по вопросам коммуникации президента.

В своем письме глава Украины благодарит Литву и Президента Гитанаса Науседу за оказание реабилитационной помощи украинским военным в Литве, за финансовую поддержку Вооруженных сил Украины в соответствии со стандартами НАТО и за гуманитарную помощь жителям пострадавших от войны регионов Украины.

Как отметил Владимир Зеленский, уже четвертый год подряд в День защитников свободы Литвы проходит благотворительный концерт в поддержку Украины "Вместе к победе" - и это является еще одним важным примером поддержки Литвой Украины. За время состоявшегося 13 января концерта, на котором также присутствовал Президент Гитанас Науседа, для пострадавших от войны украинцев жители Литвы пожертвовали почти 123 тысячи евро, еще 9,1 тысяч евро было пожертвовано через сайт организации Blue Yellow.

День защитников свободы стал важным символом борьбы литовского народа за свободу и примером для Украины и ее жителей в деле защиты суверенитета и территориальной целостности своей страны от внешнего агрессора.

В своем письме Владимир Зеленский подчеркнул уверенность в том, что стратегическое партнерство между Литвой и Украиной будет только укрепляться и основываться на принципах взаимного уважения. По матреиалам http://l24.lt/