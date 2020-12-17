Президент Зеленський сказав МЗС України продовжувати роботу щодо повернення Криму і Донбасу

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що завдання українських дипломатів - продовжувати міжнародну політику щодо відновлення територіальної цілісності країни з поверненням під контроль України території Кримського півострова.

Про це він сказав 17 грудня під час пленарної сесії "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України", що проходить в рамках відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Ваше завдання працювати так, щоб Україна була в порядку денному наших партнерів, залишаючись їхнім важливим пріоритетом. Сьогодні наш основний пріоритет - встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми країна, яка протистоїть гібридній війні Росії, і це не тільки ворожі дії проти нашої незалежності, а й проти всієї цивілізованої світової громадськості. Саме тому при кожному випадку у всіх країнах світу, де існують наші дипломатичні місії, треба ставити питання відновлення територіальної цілісності України і повернення Донбасу і Криму. Світова коаліція з підтримки України має зберігатися, збільшуватися і зміцнюватися", - сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський стверджував, що мир на Донбасі та деокупація Криму є його пріоритетами.

Під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН він закликав до участі в створенні міжнародної Кримської платформи з деокупації півострова і підтримки оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в анексованому Криму.

Міжнародний майданчик з деокупації Криму

Міжнародний майданчик з деокупації Криму - ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України і міжнародних партнерів стосовно захисту прав кримчан і деокупації анексованого півострова.

На 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення такої платформи. Раніше про такі плани заявляли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і Міністерстві закордонних справ України. В українському зовнішньополітичному відомстві вважають, що переговорні майданчики з врегулювання конфлікту на Донбасі та деокупації Криму повинні бути окремими один від одного.

Перша заступниця глави МЗС України Еміне Джеппар повідомила, що Росію запросять брати участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, але надій на це небагато. До цього глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що не бачить Росію в роботі цього майданчика.

У жовтні 2020 року про свою зацікавленість у роботі в рамках міжнародної платформи з деокупації Криму заявила Польща.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав запевнення лідерів Європейського союзу в тому, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Офіційний Київ очікує приєднання до платформи з деокупації Криму Туреччини, Малайзії, Словаччини, Великої Британії та інших країн.

У Кремлі неодноразово вказували на те, що питання Криму закрите і Росія не має наміру включати його в міжнародні переговори. За матеріалами Крим.Реалії.