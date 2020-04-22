Президент змінив заступника голови ОП з питань оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленко з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони. Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на офіційному сайті.

Так, Коваленко була звільнена з займаної посади указом президента No152/2020 у середу, 22 квітня.

"Звільнити Коваленко Ганну Миколаївну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Ще одним указом Зеленський призначив Романа Машовця заступником голови Офісу президента.

Однією з головних задач, поставлених перед Романом Машовцем, є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни і іншими важливими документами. Це питання планують розглянути на нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данилова.

Роман Машовець народився в 1976 році. Закінчив Військово-дипломатичну академію. Ветеран військової розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За даними ZN.UA, заступника голови Офісу президента з питань оборони Ганну Коваленко можуть перевести в Кабінет міністрів, де вона займе посаду заступника міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Анна Коваленко була активісткою Майдану, командиром 39-ї сотні Самооборони Майдану, а також радником трьох міністрів оборони і міністра інформаційної політики. На парламентських виборах Коваленко балотувалася від президентської партії "Слуга народу" під No35. У вересні 2019 року Коваленко була призначена заступником глави ОПУ.

За матеріалами DT.UA