Президентський рейтинг очолює Володимир Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 30,2% осіб. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

"Президентський рейтинг ... очолює Володимир Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За Юрія Бойка проголосували б 14,4%, Петра Порошенка - 13,7%, Юлію Тимошенко - 9,1%", - йдеться в опитуванні.

Також ще 5,8% проголосували б за Ігоря Смешка, 3,9% - за Олега Ляшка, 3,1% - Володимира Гройсмана, 3,0% - Анатолія Гриценка.

"Рейтинг інших кандидатів не більше 3%, ще близько 13% не визначилися. Діяльністю Президента Володимира Зеленського задоволені 36%, а 56% - не задоволені", - повідомляється в опитуванні.

Довідка УНН: опитування соціологічною групою "Рейтинг" проводилося 15-20 липня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face- to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.