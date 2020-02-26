Пристайко анонсировал встречу глав МИД стран нормандского формата

Встреча глав МИД стран нормандского формата планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает РБК- Украина.

Пристайко отметил, что на встрече будут решать, как дальше продвигаться в этом вопросе.

"Мы планируем провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи в нормандском формате. Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече", - заявил Пристайко.

Также глава МИД Украины отметил, что Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров "нормандской четверки" по Донбассу, достигнутых в Париже. По материалам ГолосUA