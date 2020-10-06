Пристайко анонсував нові переговори Києва та Лондона про візовий режим

Міністри закордонних справ України та Великобританії Дмитро Кулеба і Домінік Рааб під час візиту української делегації до Сполученого Королівства окремо обговорять візовий режим між країнами, повідомляє "Голос Америки", посилаючись на слова посла України у Великобританії Вадима Пристайка.

"Квоти окремо, торгівля окремо, високий політичний рівень співпраці - це все чудово. Це все чудовий фонд для міграційної частини. Переговорний процес чутливий для внутрішньої політики - і для української, і для Великобританії, але щонайменше ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям", - розповів посол в інтерв'ю телеканалу, що вийшло в ефір 5 жовтня.

Зараз громадяни України, які хочуть відвідати Сполучене Королівство, мають отримати візу. Британцям для поїздок в Україну віза не потрібна з 2005 року. За даними посольства України у Великій Британії, від початку 2017-го до липня 2018 року Великобританія щонайменше шість разів відмовлялася вести переговори про безвізовий режим з Україною.

У лютому 2018 року директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев зазначив, що Україна може змінити формат візових відносин із Великобританією після її виходу з Європейського союзу. Про це заявляв і ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Пристайко, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ, у вересні 2019-го заявляв, що Україна розраховує на безвізовий режим із Британією.

Візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським у Великобританію заплановано на 7-8 жовтня. За матеріалами Гордон.