Пристайко: Украина получила от США данные о крушении самолета МАУ

Украина получила переданные США данные касательно крушения самолета МАУ в Иране. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вместе с президентом Владимиром Зеленским он провел встречу с представителями США, в частности, с временно поверенной Кристиной Квин.

"Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Зеленского с госсекретарем США в 15:00", - отметил Пристайко в своем Twitter-аккаунте.

По материалам MIGnews.com.ua