Пристайко возложил ответственность за сбитый самолет МАУ на иранское правительство

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что ответственных за крушение украинского самолета под Тегераном необходимо судить и наказать. Об этом сказано в Европейской правде.

По его мнению, наказан должен быть не солдат "нажавший кнопку", а человек, кто отдал приказ выпустить ракету, когда в небе находился украинский самолет.

"Чего мы не хотим, так это, чтобы указали на солдата низшего звена и сказали, что это тот парень, который нажал кнопку... Это - ответственность правительства Ирана. Мы должны раскопать, кто дал приказ, кто нажал кнопку. Всех.. всех этих людей следует наказать", - сказал он.

Также он сообщил, что украинские специалисты сами проведут расследование записей бортовых самописцев. По материалам NEWSONE.