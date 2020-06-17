Профільний комітет передав до Ради постанову про відставку Авакова

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодився передати на розгляд до парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Верховна Рада розгляне питання про відставку Авакова. Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову "Голосу" до порядку денного сесії", - йдеться в повідомленні.

Верховна Рада розгляне питання про відставку Авакова! Правоохоронний комітет парламенту вирішив внести відповідну постанову "Голосу" у порядок денний сесії

- Голос (@GolosZmin) June 17, 2020

Раніше повідомлялося, що "Голос" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду відставки Авакова.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що немає кращого міністра, ніж Аваков.