Прокуратура АРК використає інтерв'ю Поклонської у кримінальному провадженні проти неї

Прокуратура АРК використає інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім "прокурором" окупованого Росією Криму Наталією Поклонською в кримінальному провадженні проти неї.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо "Крим.Реалії" повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка, повідомляє Укрінформ.

"Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв'ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка", - наголосив Копійка.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, хто зараз в Криму позбавлені волі, зокрема і через дії Поклонської.

Нагадаємо: напередодні український журналіст Дмитро Гордон виклав у Youtube запис інтерв'ю, яке він узяв у Поклонської.

Наталія Поклонська - колишній український юрист, яка після окупації Криму в 2014 році перейшла на бік Росії. Указом президента РФ Путіна була призначена "прокурором" окупованого Криму. Згодом була обрана до Державної Думи РФ.

В Україні проти Поклонської порушено низку кримінальних справ, у тому числі за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.