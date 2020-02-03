Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.

По ее словам, четверых фигурантов также вызвали для проведения следственных действий.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения фигурантам дела МН17

Четверым фигурантам предъявили обвинения, их вызвали для следственных действий

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.

По ее словам, четверых фигурантов также вызвали для проведения следственных действий.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - отметила Кутина.

Напомним, ранее сообщалось, что один из подозреваемых в причастности к катастрофе MH17 захотел присоединиться к судебному процессу в Гааге. По всей видимости, речь шла об Олеге Пулатове.

В июне 2019 года Совместная следственная группа по делу о катастрофе малазийского Boeing объявила имена четырех подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").