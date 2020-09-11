Проти Порошенка сфабрикували ще 15 справ - адвокати

Адвокати Петра Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков заявили, що проти п'ятого президента України відкрили 15 нових проваджень. Справи відкрили в СБУ.

Про це вони повідомили під час свого брифінгу у п'ятницю, 11 вересня.

"4 вересня з'явилося 15 нових проваджень, спрямованих фактично проти п'ятого президента України Петра Порошенка", - заявив Головань.

На думку адвокатів, нові справи абсолютно "безглузді" та сфабриковані.

За словами Голованя, у провадженнях йдеться про статті 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність), 109 ККУ (повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), державна зрада, привласнення власності, фінансування тероризму, втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерних мереж.

Крім того, він додає, що справи дублюють попередні. Зокрема, провадження щодо Кузні відновили за рішенням Печерського суду.

Також Головань бачить у провадженнях слід колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського, оскільки у фабулах справ багато йдеться про банківську справу.

Своєю чергою, адвокат Ілля Новіков наголосив, що всі попередні фейкові провадження проти Порошенка зайшли в глухий кут.

"Найбільш примітне в останній активності СБУ - це не те, що заведені нові 15 справ стосовно Порошенка - ми до цього вже звикли. Як те, що не порушено жодного кримінального провадження проти депутата Деркача. При тому, що і Державний Департамент, і Міністерство фінансів США чітко, і я б навіть сказав, у непритаманній їм чіткій манері висловились про те, що вони вважають цю людину активним співробітником російських спецслужб. На цьому тлі особливо помітно, що СБУ ця ситуація не цікавить", - зауважив Новіков.

Адвокат наголосив, що є чіткі докази координації переслідування проти Петра Порошенка між Офісом президента, ДБР та Офісом Генпрокурора.

"Ми бачимо, що єдине рішення, яке було прийняте за підсумками того сорому, за яким ми спостерігали в червні-липні цього року при спробі обрати запобіжний захід Порошенкові, яка відомо чим закінчилася, закінчилося диким скандалом. Єдине рішення, яке було прийняте - це кадрове рішення. Судячи з того що нам відомо, зараз пан Татаров виконує той функціонал, який до нього виконував в Офісі президента пан Смірнов", - додав Новіков.

Нагадаємо, за останній рік проти Петра Порошенка було відкрито близько 30 кримінальних проваджень.

Частина кримінальних справ вже закрита. Зокрема, 8 липня було закрито справу Ленінської кузні. За матеріалами РБК-Україна.