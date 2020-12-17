Путін дорікнув Зеленському у відсутності мужності

Президенту України Володимиру Зеленському нібито не вистачає політичної мужності для врегулювання конфлікту на Донбасі

Про це президент Росії Володимир Путін заявив на щорічній пресконференції у відповідь на запитання про перспективи врегулювання ситуації на Донбасі і відносин з Україною, передає "ДС".

"Що стосується перспектив розвитку відносин між Росією і Україною - це значною мірою залежить від української влади. Адже практично всі попередні глави держави, які приходили, і чинний - Володимир Олександрович Зеленський - приходили з гаслом припинення конфлікту в Донбасі, з гаслом об'єднання країни і, в кінцевому підсумку, вибудовування відносин з Росією", - сказав Путін.

Господар Кремля додав, що водночас у них "нічого не виходить".

"Тому що вони коли приходять до влади, спираються на більшість народу, виборців, а коли потрапляють у владу, вже починають трохи коливатися і постійно озиратися на крайні націоналістичні сили. Бракує, мені здається, політичної мужності. І процес завмирає. Так само відбувається приблизно і зараз", - зазначив він.

Путін також відзначив, що рік тому в Парижі на зустрічі в "нормандському форматі" домовилися про припинення бойових дій - і це дотримується, що вже є "великим досягненням", також відбувся обмін утримуваними особами.

Але, за словами президента Росії, "нічого не розблоковано з точки зору економіки й соціальної сфери, нічого по суті не зроблено в плані політичного врегулювання".

Путін додав, що українська сторона заявляє, що не збирається виконувати Мінські угоди й ставить питання про їхній перегляд, але "в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться - потрібно з повагою ставиться і до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме до представників Донбасу".

Також президент країни-агресора заявив, що "врегулювання неминуче, рано чи пізно це станеться - питання в тому, коли". Путін повторив, що це залежить від офіційного Києва.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на щорічній пресконференції зазначив, що Росія підтримувала і підтримує Донбас, а надалі має намір наростити свою підтримку.

За матеріалами DsNews.