П'ять партій пройшли б до Ради, якби вибори відбулися найближчим часом - опитування

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради України, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати, свідчать результати опитування, проведеного соцслужбою Центру Разумкова з 4 до 9 грудня 2020 року.

Згідно з оприлюдненим у середу пресрелізом із результатами соцдослідження, за партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 19,5% респондентів, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - 18%, за ВО "Батьківщина" - 9%, за партію "Сила і честь" -5%.

Партія "Українська стратегія Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За майбутнє", "УДАР Віталія Кличка" та інші не долають 5%-й бар'єр.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 до 9 грудня 2020 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.