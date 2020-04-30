Рада може повернутися до звичного режиму роботи через 2-3 тижні - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може повернутися до звичного режиму роботи 20 травня, передає "Інтерфакс- Україна".

"Ми прийняли рішення, що щотижня за ініціативою парламенту ми будемо збирати з усіх фракцій законодавчі ініціативи, які вони вважають невідкладними, будемо скликати позачергове засідання парламенту і голосувати за ці закони. Якщо президент визначить якісь важливі законопроекти, які він вважає невідкладними, то будемо в доповнення до цієї позачергової сесії збирати і також голосувати", - заявив Арахамія на брифінгу в четвер, 30 квітня.

Голова фракції також сподівається, що через 2-3 тижні уряд зможе поліпшити ситуацію з виходом з карантину, а вже 20 травня Верховна Рада вийде в черговий режим роботи українського парламенту.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков допустив, що парламент може повернутися до звичайного режиму роботи, якщо на позачергових засіданнях не буде "достатньо механізмів для прийняття рішень". При цьому, за словами спікера, робити це поки що рано через ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада скасувала всі пленарні засідання у зв'язку з карантином. До завершення карантину депутати погодилися зосередитися на роботі в комітетах.З відмовою Верховної Ради голосувати під час карантину висловив незгоду Володимир Зеленський. За матеріалами: Інтерфакс-Україна, Дзеркало тижня. Україна