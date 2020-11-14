Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Наступного тижня Верховна Рада має розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це заявив заступник голови парламенту Руслан Стефанчук у відеозверненні, яке опублікував президент Володимир Зеленський.

"Наступного тижня запланований розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум. Окрему увагу парламент планує приділити законопроєкту про інвестиційні няні, яким передбачена державна підтримка інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", - сказав він.

Також за словами Стефанчука, депутати розглянуть законопроєкти про систему громадського здоров'я, про віртуальні активи, та низку соціальних ініціатив, зокрема - про підтримку дітей-сиріт та про захист населення в період пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, на всеукраїнський референдум, згідно з проєктом, може виноситися одночасно не більш ніж три питання. Результати референдуму не повинен затверджувати будь-який державний орган. Рішення, ухвалене під час референдуму, може бути змінено шляхом всеукраїнського референдуму не раніше ніж через три роки з дня його ухвалення.

Наприкінці жовтня Рада отримала висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту про референдум. Спікер парламенту Дмитро Разумков раніше допустив, що Рада ухвалить закон про референдум у листопаді. За його словами, цей документ є пріоритетним. У першому читанні парламент підтримав цей документ у червні. За матеріалами LB.ua