Рада планує розглянути кілька законопроєктів щодо змін у Держбюджеті

Під час засідання 3 листопада Верховна Рада повторно у першому читанні розгляне законопроєкт 3651-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій". Про це йдеться у порядку денному.

Також повідомлялося про те, що народні депутати мають заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який відзвітує щодо ситуації з коронавірусом.

Також, згідно з порядком денним, парламентарі в другому читанні мають розглянути проєкт закону No3692 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

В цілому депутати планують ухвалити законопроєкт No2450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові".

Проект закону No2679 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" Рада також має розглянути в другому читанні.

У першому читанні народні депутати мають розглянути проєкт закону No4065 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування". Також зареєстровано альтернативний законопроєкт.

Депутати мають включити до порядку денного та прийняти рішення щодо законопроєкту No4051 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".

У першому читанні Рада має розглянути проєкт закону No3040а "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо державних запозичень".

Також за основу парламентарі планують ухвалити законопроєкт No3039а "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу".

У другому читанні парламент розгляне проєкт закону No3984 "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях".

Як повідомлялося, 5 листопада Верховна Рада має розглянути у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

У п'ятницю, 6 листопада, народні депутати мають розглянути законопроєкт про відновлення дії окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України, які раніше були визнані Конституційним судом України (КС), що не відповідають Основному закону. За матеріалами ZN.UA