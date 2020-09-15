Рада планує ухвалити заяву щодо подій у Білорусі

Верховна Рада планує 15 вересня ухвалити заяву щодо подій у Республіці Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у порядку денному засідання.

Зокрема, другим питанням у вівторок планується включення до порядку денного та прийняття рішення щодо проєкту постанови No 3053 а "Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь". У документі міститься оцінка поточної ситуації в республіці, засуджуються методи влади щодо її вирішення, висловлюється неприпустимість залучення сил РФ та Організації Договору про колективну безпеку для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до врегулювання кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

Розпочати ж засідання депутати мають із розгляду проєкту постанови No3050 а- 2 про включення до порядку денного сесії 84-ох питань.

У вівторок парламентарії планують розглянути чотири законопроєкти, ініційовані Президентом і визначені ним як невідкладні. Це, зокрема, проєкти законів No3553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку", No3915 "Про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні", No3984 "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" і No3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

У другому читанні ВР має розглянути законопроєкт No3608, яким пропонується внести зміни до Регламенту роботи ВР і, тим самим, переглянути графік проведення пленарних засідань. Цим документом передбачається проведення у вівторок, середу та четвер засідань із 10:00 до 15:00 (у п'ятницю з 10:00 до 16:00) із перервою з 12:00 до 12:30.

За матеріалами Укрінформ.