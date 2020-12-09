Рада працюватиме під час локдауну в січні

Верховна Рада буде працювати під час локдауну в січні 2021 року, заявляє спікер парламенту Дмитро Разумков.

"У мене поки немає остаточного варіанту, як ми будемо працювати, але я впевнений, що ми будемо працювати, тому що Верховна Рада навіть під час коронавірусу жодного разу не йшла на карантин. Дійсно, ми міняли графік своєї роботи на початку (епідемії - ІФ) коронавірусу, ми більше працювали в комітетах і менше збиралися в залі пленарних засідань, але це не впливало на процес і на ті важливі рішення, які приймала Верховна Рада", - сказав Разумков в ефірі 5 каналу в середу ввечері.

Згідно з раніше затвердженим календарним планом, народні депутати 4-8 січня 2021 року працюють у комітетах, 12-15 січня, 19-22 січні - в режимі пленарних засідань.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.