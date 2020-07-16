Рада призначила Піщанську головою АМКУ

Верховна рада призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету України. До цього Піщанська обіймала посаду першого заступника голови АМКУ. "Слово і діло" подивилося, як розподілилися голоси в залі.

Постанову підтримали 255 народних депутатів, 59 виступили "проти", 47 - утрималися, 30 - не голосували.

"Слуги народу" дали 229 голосів "за", один виступив "проти", один утримався, 6 - не голосували, 11 - були відсутні. Голоси дала також група "Довіра" (16 - "за", один утримався, 3 - не голосували) і позафракційні депутати (9 - "за", 3 - утрималися, один не голосував і 4 - були відсутні). Від групи "За майбутнє" був тільки один голос "за", більшість або утрималися, або були відсутні.

Інші фракції призначення Піщанської не підтримали. В "Опозиційній платформі" 29 депутатів утрималися, 10 - не голосували і 5 - були відсутні. Більшість членів фракції "Європейська солідарність" голосували "проти". У "Батьківщині" 19 нардепів були "проти", інші утрималися або були відсутні. У "Голосі" 15 депутатів виступили "проти".

Нагадаємо, 1 липня Юрій Терентьєв написав заяву про звільнення з посади голови АМКУ. Потім він відкликав її, але постанову все одно внесли до порядку денного сесії. 3 липня парламент звільнив Терентьєва, на інфографіці можна подивитися, хто голосував за це рішення. За матеріалами Слово і Діло.