Рада рассмотрит уменьшение количества Конституционного состава парламента

Верховная Рада Украины намерена сегодня уменьшить количество Конституционного состава парламента до 300 человек. Сегодня же могут рассмотреть подчинение Президенту ГБР и НАБУ.

Об этом свидетельствует повестка дня Верховной Рады на 4 февраля.

Народные депутаты начнут свою работу с рассмотрения постановления об увольнении Елены Бабак с должности министра развития общин и территории Украины. Вместо нее вице-премьером развития общин и территории хотят назначить Дениса Шмигаля.

Для предварительного одобрения нардепам предложен законопроект об уменьшении Конституционного состава парламента до 300 человек.

Парламент примет решение о дальнейшей работе над законопроектом о подчинении Президенту органов ГБР и НАБУ.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект о финансовом лизинге и изменения в Лесной кодекс.

Во втором чтении нардепам предложен законопроект об уголовной ответственности "вора в законе".

Напомним, в Украине вступил в силу закон, который вводит эталонную базу нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и устанавливаются гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе. По материалам ГолосUA.