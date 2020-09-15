Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

Верховна Рада скасувала довідку про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.

Законопроєкт No3995 підтримало 525 народних обранців.

"Пропонується включити питання у поряд денного засідання. Мається на увазі проєкт закону про внесення до виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах", - сказав голова парламенту Дмитро Разумков.

У пояснювальній записці вказано, що, згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України No 1256 від 29.11.2016, таку довідку надають протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту.

Довідка про наявність чи відсутність судимості вимагається не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Відповідно до чинного законодавства, вказану довідку не потрібно надавати кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

Згідно з документом, ця норма вилучається Виборчого кодексу. Кандидат має зазначити свою несудимість в автобіографії, без надання довідки. За матеріалами Медіаплатформа "НАШ".