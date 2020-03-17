Рада ухвалила законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до законодавства, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу.

Відповідне рішення підтримали 344 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Проект закону № 3219 про внесення змін до деяких законодавчих актів України має на меті запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Законопроект передбачає:

— проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”,

— стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги;

— звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення коронавірусу;

— контроль з боку Кабінету міністрів України за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що такі норми матимуть тимчасовий характер.

Окрім того законопроектом передбачається запровадження низки правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину:

— можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки;

— заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни);

— віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин;

— продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг та інші.

Також законопроектом передбачається адміністративна відповідальність за порушення обсервації у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім того, передбачається кримінальна відповідальність за умисне зараження людей — карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, МВС пропонує ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при короновірусі. Зокрема, штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм може становити від 17 тис. до 32 тис. гривень.