Рада ухвалила заяву щодо виборів у Білорусі

Верховна Рада України ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі. Рада вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. За відповідну постанову проголосували 228 народних депутатів.

У документі парламент зазначає, що вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

"Вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців. Ми вважаємо неприпустимим залякування опонентів, їх ув'язнення, створення перешкод незалежним національним спостерігачам на виборчих дільницях", - підкреслюють нардепи.

Також у ВР вважають неприпустимим порушення права виборців на вільне волевиявлення, а також цілковитий контроль влади над Центральною виборчою комісією Білорусі.

"Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян. Ми засуджуємо застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі", - вказано у заяві.

Крім того, нардепи приєдналися до оцінок Європейського союзу щодо недемократичного характеру президентських виборів у Білорусі та підтримали запровадження санкцій стосовно відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників.

Рада також вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань як за політичними мотивами своїх опонентів, так і громадян республіки, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади та мають власну альтернативну думку.

"Ми рішуче засуджуємо та вважаємо неприйнятним незаконні затримання українських громадян. Ми будемо всіма законними засобами захищати їхні права та інтереси", - зазначають у ВР.

Однак парламентарі наголошують, що Україна поважає суверенітет Білорусі, підтримує її незалежність та дотримується принципу невтручання у внутрішні справи. У зв'язку з цим парламент рішуче відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації у Білорусі.

"Білорусь завжди була й буде для нас братньою державою, з якою ми споріднені історично, культурно й духовно. Ми сподіваємося, що Білорусь подолає цей складний етап без ослаблення суверенітету", - додають у Раді.

Нардепи вважають неприпустимим будь-які наміри залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації у республіці. На думку парламентарів, такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

"Закликаємо білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із сьогоднішньої кризи. Одним із варіантів могли б бути нові вільні та демократичні вибори за участі незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, у Європейському Союзі заявили, що не визнають легітимність президента Білорусі Александра Лукашенко, Євросоюз буде переглядати відносини з Білоруссю.

За матеріалами Тиждень.ua