Рада відклала розгляд бюджету-2021

Верховна Рада не встигне розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на поточному пленарному тижні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 30 листопада.

"Бюджет, на жаль, до нас надійшов з серйозною затримкою... Він надійшов лише в минулу п'ятницю. Хоча повинен був бути у Верховній Раді набагато раніше, фактично, на тиждень раніше. Згідно діючого законодавства і здорового глузду, народні депутати повинні будуть ознайомитися з цим документом, детально його вивчити для того, щоб визначитися в своїх позиціях щодо його підтримки або внесення зауважень. На цьому тижні фізично ми його розглянути не встигаємо", - наголосив спікер.

Разумков зауважив, що згідно з законом, на ознайомлення нардепів із проєктом бюджету відводится десять днів, і зробити це швидше також не вийде, "тому що це час, це великий важливий документ, по якому наша держава наступного року буде існувати в фінансовому плані, і на це треба виділити достатній ресурс часу".

"Тому ми його будемо розглядати або на наступному пленарному тижні, або, якщо ми будемо бачити можливість, то на наступному непленарному тижні ми можемо його розглянути на позачерговому засіданні, якщо будемо бачити таку підтримку і можливість його прийняття у Верховній Раді України", - сказав він.

Голова ВР додав, що станом на сьогодні всі фракції взяли тайм-аут для того, щоб детально вивчити цей документ