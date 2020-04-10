Рада збереться на позачергове засідання 13 квітня о 14.00

Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне зміни до бюджету.

Про це сказав на брифінгу голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Перше питання. Може, буду не по порядку. Це питання бюджету. Саме цьому була присвячена більша частина наради - обговорювали. Буде ще засідання бюджетного комітету. Будуть ураховуватися пропозиції і правки. Хотів би подякувати колегам із бюджетного комітету, вони дуже інтенсивно працювали.

Не можу сказати, що все нас влаштовує. Є питання, які будуть виправлені. Наприклад, щодо конкурсів, фінансування бюджетних програм. Всі (голови фракцій і груп. - Gazeta.ua) надали свої пропозиції, максимально будемо намагатися їх врахувати", - сказав спікер.

"Наступне. Закон про національну інфраструктуру геопросторових даних. Це геокадастри. Для того, щоб унормувати і запустити процес підготовки до відкриття ринку землі", - продовжив Разумков.

Також депутати розглянуть законопроєкт про посилення відповідальності за підпали.

"Горять ліси, поля. Підпали. За це немає адекватної відповідальності тим, хто це робить. Цей закон зменшить бажання робити такі протиправні дії", - сказав Разумков.

Планується змінити закон про Антимонопольний комітет.

"Буде і подолання вето президента - 1049 (запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. - Gazeta.ua). Пам'ятаємо правку, яка викликала багато дискусій у суспільстві. Закон гарний, але весь час він фактично не працював. Зараз повернувся з вето президента, сподіваюся, буде підтриманий Верховною Радою і вже буде працювати на користь українського бізнесу", - розповів спікер.

"І останнє - це 13 постанов, які мені забороняють підписувати закон про ринок землі. Вони також будуть розглядатися на засіданні", - сказав Разумков.

30 березня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності. Документ називали антиколомойським.