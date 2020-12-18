Разумков доручив розробити законопроєкт про посилення відповідальності за кнопкодавство в Раді

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков перед початком пленарного засідання 18 грудня провів нараду з керівниками депутатських фракцій та груп. Темою наради стало можливе кнопкодавство під час голосування народних депутатів за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.

Разумков повідомив, що народні депутати вирішили під час наради.

"Про що ми домовились? Перше. До 15 січня розробити зміни до законодавства, яке б передбачало більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування. І в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках збільшення штрафів", - заявив Разумков.

Він пояснив, що такі зміни потрібно розробити до 15 січня для того, щоб з дотриманням усіх термінів Верховна Рада змогла розглянути відповідний законопроект одним з перших після Нового року.

"Друге. Всі фракції звернулися до мене щодо встановлення додаткових камери в залі, які б фіксували неперсональне голосування. Там де їх немає, наприклад, в ложах", - додав Разумков.

Також за його словами, у сесійному залі всі депутати сидітимуть на тих місцях, які для кожної фракції робоча група визначила ще перед початком роботи Ради дев'ятого скликання. На резервних місцях, які не зайняті через непроведення парламентських виборів в окупованих Криму та Донбасі, відключать систему "Рада".

"Ще одна позиція. Я звертаюся до регламентного комітету, розглянути ситуацію, яка можливо мала місце щодо одного з голосувань вчора. Всі його знають, всі про нього чули", - підсумував Разумков.

Напередодні, народні депутати проголосували за призначення міністром освіти та науки Сергія Шкарлета, у роботах якого виявлено плагіат. Таке призначення підтримали 226 народних депутатів - це мінімально допустима кількість голосів для ухвалення подібного рішення. При цьому три фракції не дали жодного голосу "за".

Після ухвалення рішення у фракції "Голос" заявили про кнопкодавство. За матеріалами ZN.UA