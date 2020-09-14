Разумков назвав дату розгляду Радою проєкту держбюджету на 2021 рік

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 14 вересня заявив, що парламент планує розглянути проєкт Державного бюджету України на 2021 рік у п'ятницю, 18 вересня.

На засіданні Погоджувальної ради Разумков нагадав, що проєкт держбюджету має надійти до ВР до 15 вересня.

Разумков впевнений, що проєкт про державний бюджет надійде вчасно і закликав профільний комітет провести роботу над документом, щоб 18 вересня "ми мали можливість його розглянути у парламенті".

Мінфін представив проєкт держбюджету-2021 на основі прогнозів економічного та соціального розвитку на найближчі три роки, який розробило Міністерство економічного розвитку і торгівлі, затвердженого на засіданні уряду в липні. Серед прогнозів зростання ВВП України складе 4,6%, у грудні 2021 року рівень інфляції складе 7,3%, і в середньому рівень інфляції у 2021 році прогнозується на рівні 8,1%. Середня зарплата в Україні має скласти 13632 грн. Експорт українських товарів прогнозується на рівні 60,175 млрд дол., а імпорт складе 70,591 млрд дол.

14 вересня, уряд ухвалив проєкт держбюджету на 2021 рік.

3 вересня Рада схвалила зміни до держбюджету на 2020 рік.

За матеріалами УНІАН, Тиждень.ua