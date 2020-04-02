Разумков о повестке Леросу: Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному нардепу

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков отреагировал на скандал с записями, на которых фигурирует, вероятно, брат главы Офиса президента Денис Ермак. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, давать оценку "пленок" должны правоохранительные органы.

"Моя позиция - нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих", - сказал он.

Председатель Верховной Рады напомнил о равности всех граждан перед законом.

"В то же время я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату", - добавил он, отметив, что у спецслужбы есть и другие задачи. Разумков подчеркнул, что расследование должно быть в рамках закона и без давления на фигурантов дела.

Напомним, 29 марта нардеп Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата Ермака, проводит переговоры с неизвестными людьми о назначении на государственные должности.

После этого Ермак подал на нардепа заявления в ГБР, СБУ и САП. В свою очередь народный избранник обратился в НАБУ с просьбой о предоставлении охраны и подал заявление в САП на главу ОП.

1 апреля "слуга народа" Лерос заявил, что к нему домой пришли сотрудники СБУ с обыском. Как сообщили в службе, правоохранители осуществляет досудебное расследование по факту незаконной видеофиксации встреч Ермака.

Ранее брат Андрея Ермака Денис, комментируя скандал, заявил, что имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно. За матеріалами InfoResist.