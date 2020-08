Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Ради 25 серпня

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. Розглядатимуть питання підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня.

Пропозицію про її проведення надав президент Володимир Зеленський, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Нардепи розглянуть такі питання: проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. No 3963); проєкт Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. No 3659); проєкт Постанови Верховної Ради України про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (реєстр. No 3994); проєкт Закону України про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (реєстр No 0063); проєкт Закону України про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ (Проект "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр No 0055); проєкт Закону України про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстр No 0056).

Нагадаємо, що 6 серпня президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік" щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень з 1 вересня цього року.

Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 грн. У 2019 році "мінімалка" становила 4173 гривні, рік перед тим - 3723 гривні.

У червні президент Володимир Зеленський доручив уряду за рік підняти мінімальну зарплату на 40% - з нинішніх 4723 гривень до 6500.

11 серпня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тис. гривень. За матеріалами LB.ua