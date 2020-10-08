Разумков прокоментував слова Богдана про своє можливе президентство

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман заявив, що поки не думав, чи балотуватиметься у президенти в майбутньому.

Журналістка нагадала, що в інтерв'ю Дмитрові Гордону колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан назвав чотирьох політиків, які, на його думку, можуть стати наступним президентом України, серед них - Разумкова.

"Я від Андрія Йосиповича не очікував, що він мене включить до переліку... Чи було мені приємно? Я здивувався. Здивувався, бо у нас були різні моменти взаємовідносин з Андрієм", - сказав Разумков.

Бацман зазначила, що про ймовірну перемогу Разумкова на президентських виборах у майбутньому говорить не тільки Богдан, а й інші політики, і уточнила, чи може він собі уявити, що в один день очолить Україну.

"Я ніколи не міг собі уявити, що очолю парламент. Божі дороги точно годі збагнути. Так, це не означає, що потрібно сісти на березі річки й чекати, що це тобі припливе... Тому що так можна не дочекатися нічого. Ти маєш іти своїм шляхом. Роби, що мусиш, і хай буде, що буде, - упевнений, це абсолютно правильний підхід. Бажано робити добре, а як уже вийде - подивимося. Два роки тому у мене і в думках не було, що я буду головою Верховної Ради. Так, я повільно, але впевнено йшов цією політичною доріжкою, але я не думав, що вона настільки вертикально піде вгору. Тому загадувати, що буде за три, чотири, п'ять, дев'ять років, чесно, вважаю передчасним", - відповів спікер парламенту.

Він сказав, що станом на сьогодні до президентської виборчої кампанії не готується.

"Сьогодні я не готуюся до президентської кампанії точно. У мене є чим тут зайнятися. Парламентську кампанію ніби як теж не заплановано в найближчому майбутньому. Багато роботи, яку потрібно реалізовувати у стінах парламенту. Вільного часу не залишається... Загадувати, що буде колись, через тривалий проміжок часу, дивлячись на ті виклики, які стоять і переді мною як головою Верховної Ради, і перед країною, і перед українським суспільством [сьогодні не на часі]. Ми з вами бачимо кількість хворих [на COVID-19] щодня, непросту соціально-економічну ситуацію у країні та інші питання, які вимагають нагальних дій. Побудова таких стратегій і планів на майбутнє може поки почекати", - вважає політик.

Бацман уточнила, чи зможе він, за його відчуттями, стати успішним президентом, якщо все-таки вирішить балотуватися.

"Будь-який із кандидатів на цю посаду, ідучи, упевнений, що він буде там успішним... На цей процес впливає багато чинників, - відповів Разумков. - У тебе має бути план, стратегія, у тебе має бути команда, мають бути конкретно визначені цілі й чітке розуміння, як ти їх будеш реалізовувати. Тому що мету можна намалювати космічну, але не знати, як це зробити".

За матеріалами Гордон.