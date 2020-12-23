Разумков вважає некоректним призначення Вітренка

Призначення людини на посаду в.о. міністра, без підтримки Верховної Ради не допоможе співпраці.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

За його словами призначення Юрія Вітренка на посаду виконувача обов'язків міністра енергетики за відсутності консультацій у парламенті є некоректним.

"Наскільки мені відомо, консультацій щодо цього прем'єр-міністр із Верховною Радою не провів, і я думаю, що це не зовсім коректно. Це безвідносно до Вітренка. Навіть якби я голосував, і кандидатура не набрала достатньої кількості голосів, моя риторика залишилася б саме такою", - сказав Разумков.

Він також додав, що призначення в обхід парламенту не допоможе у плані ефективної співпраці.

Нагадаємо, Юрія Вітренка призначили в.о міністра енергетики.

Раніше повідомлялося, що 17 грудня Рада провалила призначення Вітренка міністром політики.

Згодом в інтерв'ю "Прямому" Дмитро Разумков пояснив, що вплинуло на результати голосування за Вітренка на посаду міністра енергетики.

Раніше повідомлялося, що виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко завершив роботу в компанії. Посаду в компанії скоротили в травні 2020 року.

За матеріалами Прямий канал.