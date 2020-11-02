Разумков запропонував спосіб виходу з конституційної кризи.

Спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував спосіб виходу з кризи, що утворився після рішення Конституційного суду по ряду положень закону "Про протидію корупції". Зокрема, він буде складатися з декількох кроків.

По-перше в п'ятницю, 6 листопада, парламент повинен відновити антикорупційне законодавство практично таким, яким воно було до рішення КСУ, але все ж не в повній мірі. Однак, все 107 справ, які відкрили за статтею про недостовірний декларування, доведеться поховати.

По-друге, Кабміну повинні доручити у двомісячний термін розробити процедуру для перевірки декларування суддів, включаючи і суддів КСУ. Передбачається, що ця процедура буде аналогічною тій, що існує в ГУР, СЗР і контррозвідці СБУ, коли всередині цих структур є спецподразділенія, які займаються аудитом декларацій співробітників.

Правда, така модель не має на увазі розв'язання проблеми прийняття рішень проолігархіческім і проросійським Конституційним судом. Однак, чому спікер парламенту ініціював перехід гострої фази захворювання в хроніку? У нього було кілька вагомих причин.

Головне полягає в тому, що Разумков хоче вивести парламент із ситуації, коли довелося б розглядати свідомо неконституційний закон. По-друге голосів за президентський закон про розпуск КСУ, підготовлений головою Мін'юсту Денисом малюська, в залі немає. По-третє, Разумков знає що ніякого монобольшінства в Раді немає. Однак, він не хоче, щоб це стало всім очевидно і монобільшість розвалилося на ряд дрібніших груп до прийняття бюджету. Оскільки його завдання, щоб Рада затвердила бюджет.

Як повідомлялося, сьогодні спікер ВРУ Дмитро Разумков і ще понад 100 депутатів зареєстрували в Раді законопроєкт про відновлення дії окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України, які раніше були визнані Конституційним судом України (КС), що не відповідають Основному закону.

Ухвалення цього законопроєкту як закону забезпечить виконання рішення Конституційного Суду України, врегулює роботу Національного агентства з питань запобігання корупції, створить належні умови для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері запобігання корупції.За матеріалами ZN.ua