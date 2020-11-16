Разумков запропонував створити робочу групу для підготовки рішення щодо виходу з конституційної кризи

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує створити робочу групу для підготовки компромісного рішення щодо виходу з конституційної кризи.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

"Ми маємо переходити до другого етапу - створити робочу групу, яка б безпосередньо вже почала напрацьовувати ті законодавчі ініціативи, які ми з вами планували", - зазначив спікер.

Водночас Разумков наголосив, що законопроєкт No 4304 про відновлення деяких окремих положень закону "Про протидію корупції" та Кримінального кодексу України залишається актуальним. Також голова Ради нагадав, що цей законопроєкт розробляли і підтримували практично всі політичні сили у Верховній Раді.

За словами Разумкова, депутати дуже швидко відреагували на те, що Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. А також додав, що завдання цього законопроєкту було "швидко відреагувати і вивести ситуацію в статус-кво, а далі вже напрацьовувати спільну законодавчу ініціативу, яка допомогла б урегулювати і вийти з цієї кризової ситуації".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали. За матеріалами Цензор.Нет