Рейтинг "Слуги народу" впав до 21,5%, до Ради можуть пройти п'ять партій - опитування КМІС.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту пройшли б п'ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Радикальна партія".

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Зазначимо, рейтинг партії "Слуга народу" продовжує знижуватися (у травні партію були готові підтримати 32,6%, а у квітні - вже 29,9% українців) і станом на вересень становить 21,5%.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" проголосували б 17,8%, за "Європейську солідарність" - 16,3%, за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 8,7%, за "Радикальну партію" Олега Ляшка - 6,3%.

Також мають шанси на потрапляння до Верховної Ради "Партія Шарія" - 4,1% та партія "Сила і Честь" - 4%. Усі інші партії набирають менш як 4%.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 12 до 16 вересня 2020 року серед 2 000 респондентів віком 18 років і старше у всій Україні, окрім окупованих Росією територій.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн- ефекту 1,1) не перевищує: 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

За матеріалами babel.ua