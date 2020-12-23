Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування 'Рейтингу'.

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють - 56%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, передає Цензор. НЕТ.

Крім того, за даними соціологів, 30% опитаних довіряють В.Кличку водночас 58% - йому не довіряють. В.Гройсману довіряють - 29%, не довіряють - 61%. Д.Разумкову - 27% і 30% відповідно (ще 27% - його не знають). Ю.Тимошенко - довіряють 25%, не довіряють - 73%. Ю.Бойку - 24% і 55% відповідно (17% - його не знають). П.Порошенку - 23% і 74%, В.Медведчуку - 19% і 66% (12% - не знають). Чинному прем'єр-міністру Д.Шмигалю довіряють 16%, чверть не знають його і більш як половина - йому не довіряють.

"Найкращий баланс довіри/недовіри мають Президент Зеленський (-15%) та голова Парламенту Разумков (-13%). У В.Кличка різниця становить -28%, Ю.Бойка - -31%, В.Гройсмана - -32%, Д.Шмигаля - -38%. Найгірші показники у В.Рабіновича (-46%), В.Медведчука (-47%), Ю.Тимошенко (-48%) та П.Порошенка (-51%)", - зазначають автори дослідження.

"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 14,3%, Ю.Бойка - 10,1%, Ю.Тимошенко - 9,8%. В.Медведчука - 7,7%, В.Гройсмана - 6,4%, І.Смешка - 6,0%, Д.Разумкова - 4,1%, О.Ляшка - 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більш як 3%", - зазначено в результатах опитування.

Зазначимо, що згідно з опитуванням "Рейтингу", проведеного в липні 2020 року, за кандидатуру Володимира Зеленського на посаду глави держави готові були проголосувати 30,2% серед тих, хто має намір голосувати й визначився з вибором, у червні - таких було 34,6%, у травні - 39,3%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв`ю (face- to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р. За матеріалами censor.net