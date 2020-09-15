Резніков назвав міфом інформацію про "спільну інспекцію" українських позицій біля Шумів

За його словами, Україна погодилася тільки на перевірку того, чи справді ЗСУ порушили домовленості в "сірій зоні".

Інформація про те, що на українських позиціях біля Шумів мала відбутися "спільна інспекція" з окупантами, є міфом.

Про це в ефірі "Свободи слова" повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій, заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Міф про те, що мала бути інспекція на українських позиціях бойових. Це не правда. Навіть про це не було мови. Мова йшла про те, що нас звинуватила Російська Федерація в тому, що ми нібито порушуємо режим припинення вогню, тому що наші військові копають траншею. Нібито в місті Шуми 25 метрів перекопали українські військові до супротивника", - повідомив Резніков.

Сторона ОБСЄ повідомила, що такого порушення зафіксовано не було, роботи там проводилися тільки до 5 липня.

"Але Російська Федерація казала, що це не має значення, що говорять СММ ОБСЄ, ми це ставимо під сумнів, тому давайте це перевіряти. Але мова про цю траншею - вона знаходиться в "сірій зоні", вона не знаходиться на позиція українських військ. Далі йшло обговорення, що в якості виключення, в якості доведення, що довіряти СММ ОБСЄ потрібно, було проговорено з погодження з пані Хайді Грау - і вона наголосила, що це є виключення, буде зроблено розслідування з можливістю на місці прийти всім разом і подивитися там свіжа розкопана ця траншея чи стара. Мова не йшла про відвідування бойових позицій українських сил. Тому ні про яку інспекцію українських позицій бойовиками мова не йшла", - заявив Олексій Резніков.

Він додав, що вперше інформація про "інспекцію" пролунала саме від російських ЗМІ.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, в той час, як окупанти робили провокаційні постріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

На позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак 10 вересня запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій". Після цього окупанти обстріляли українські позиції біля Шумів.

11 вересня голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перевірку українських позицій разом з бойовиками біля села Шуми на Донбасі можуть розпочати за кілька днів.

За матеріалами LB.ua