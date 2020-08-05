Резніков: Особливий статус для Донбасу - це нова економічна модель регіону

Реінтеграція Донбасу означає перехід від війни з Росією до європейських можливостей. Європейські інвестиції перетворили Донбас дев'ятнадцятого століття в один із промислових центрів континенту, а друга хвиля міжнародної участі на східній Україні може створити нову еру можливостей для зростання.

Про це пише у статті для Atlantic Council віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Резніков переконаний, що цей процес має якомога швидше почати набирати обертів у районах Донбасу, які наразі контролюються урядом України. Потім він може поширитися на окуповані Росією території після їх звільнення. Він нагадує, що у 2013 році на Донбас припадало понад 25% всіх товарів, що експортуються Україною, а економіка Донецької та Луганської областей становила 14,4% національного ВВП України.

"У 2019 році експерти Німецького інституту економічних досліджень (DIW Berlin) підрахували, що падіння ВВП на душу населення в Донецькій та Луганській областях у 2014-2016 роках склало від 43% до 52%. У звіті Віденського інституту міжнародних економічних досліджень відзначається, що для надання допомоги в постконфліктний період і відновлення буде потрібно близько 21,7 мільярда доларів. Інші дослідження показали аналогічні астрономічні цінники", - наголошує віцепрем'єр.

Тому Україна має зосередитися на створенні нової економіки, а оновлений Донбас може стати центром нових підходів до виробництва. Трагедія війни перетворила промислові райони України в руїни, але це спустошення також створює простір для сміливих інновацій та оригінального мислення, які не завжди можливі в більш розвинених економічних умовах.

Резніков переконаний, що на Донбас можна залучити масштабні інвестиції. В межах створення особливого інвестиційного режиму на підконтрольній частині Донбасу на нього можна поширити правила міжнародного комерційного арбітражу. Крім того, Україна має взяти на себе частину страхового тягаря від військових та політичних ризиків.

З огляду на це Україна розробляє нову амбітну економічну стратегію для сходу країни. На думку урядовця, цей план найкраще можна описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні. За матеріалами Український інтерес