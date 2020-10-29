Рішення КСУ щодо незаконного збагачення створює проблеми у відносинах з партнерами України - Кулеба

Рішення Конституційного суду України щодо антикорупційної інфраструктури є серйозним ударом.

Це рішення КСУ ще не руйнує відносини із західними партнерами, але, якщо наслідки цієї проблеми не будуть подолані, то Україні загрожують серйозні проблеми. Про це 29 жовтня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Не можна не поважати рішення судів, але не можна не констатувати, що рішення суду створює проблему не лише для розвитку країни, але й для відносин з нашими партнерами, які сприяли становленню цих органів. Проблеми будуть і не тільки по безвізу, бо питання функціонування антикорупційної системи органів є в центрі спілкування країни із міжнародними організаціями, - зазначив Кулеба.

Дипломат переконує, що влада шукатиме шляхи розв'язання цієї проблеми. Очільник МЗС зазначив, що спільно з міжнародними партнерами потрібно знайти оптимальні шляхи розв'язання цієї проблеми. Також необхідно забезпечити, щоб діяльність в Україні антикорупційної системи функціонувала.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Після цього в Офісі президента заявили, що не допустять "жодного відступу в антикорупційній роботі навіть гіпотетично". За матеріалами racurs.ua