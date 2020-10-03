Рішення про запрошення Фокіна до ТКГ було колективним - Єрмак

Рішення про запрошення Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи по Донбасу було колективним. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент УНН.

"Рішення про те, щоб запросити Фокіна до Тристоронньої контактної групи було колективним. Приймалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов довгий шлях, починав, наскільки мені не зраджує пам'ять, з шахтаря, працював на різних підприємствах, добре відомий на Донбасі. Плюс - за спиною має великий управлінський досвід, двічі прем'єр- міністр. Людина, яка відмовила Горбачову стати прем'єр-міністром в Радянському Союзі... Тобто було бажання, щоб людина з таким досвідом, мудрістю долучилася до роботи в ТКГ", - розповів Єрмак.

За його словами, ТКГ - це консультаційний майданчик, це не представництво держави, відповідно ніякі рішення, які приймає ТКГ, не несуть політичних зобов'язань для держави України.

"Люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують заробітної платні й фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, які можуть ці рішення юридично та фактично приймати. Тому, щоб не переоцінювати висловлювання, є проміжні ідеї в домовленості, які відбуваються в рамках цих консультацій", - пояснив Єрмак.

На питання чи була відома думка Фокіна про відсутність війни між Україною та Росією до призначення до ТКГ, Єрмак відповів: "Є чітка позиція української делегації, є чітка позиція керівника української делегації, яким на сьогодні є перший президент України Леонід Кравчук, і звичайно ведеться дуже багато дискусій, але відбулася ситуація, коли слова та заяви Вітольда Павловича Фокіна мали вже публічний характер, і, звичайно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації... Сказати, що при цих початкових консультаціях звучали подібні заяви, - ні. Вони, звичайно, не звучали, інакше це питання було б підняте раніше".

На уточнювальне запитання, що Фокін би не був прийнятий до ТКГ, Єрмак відповів: "Звичайно".

Нагадаємо, Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ.

Експрем'єр-міністр та перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не бачить жодного підтвердження, що йде війна між Україною та Росією. За матеріалами УНН.