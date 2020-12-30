Рішення про звільнення глави КС ухвалюється на спеціальному пленарному засіданні суду, заявляють у суді

У Конституційному суді України у відповідь на указ президента Володимира Зеленського про звільнення глави КС Олександра Тупицького заявили, що таке рішення ухвалюється на спеціальному пленарному засіданні КС, і повідомили про намір призначити таке засідання, повідомила пресслужба суду у Facebook.

"Рішення про звільнення судді Конституціиного Суду Украіни з посади з підстав, визначених частиною другою статті 149-1 Основного закону Украіни, ухвалюється виключно Конституціиним судом Украіни на спеціальному пленарному засіданні, і жоден іншии орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання Конституціиного суду України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ про відсторонення глави Конституційного суду Олександра Тупицького від посади судді Конституційного суду терміном на два місяці.

Представник президента в КС повідомив, що, відсторонюючи главу Конституційного суду Тупицького від посадових обов'язків, Зеленський діяв у рамках своїх повноважень.

28 грудня Офіс генерального прокурора направив президентові України клопотання про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду терміном на два місяці.

Раніше Тупицький не явився в Офіс генпрокурора для проведення процесуальних дій, заявивши про сімейні обставини, проте не надав документи про поважність причин неявки.

При цьому в офісі не уточнили, в рамках розслідування якої справи Тупицького викликають і для яких саме процесуальних дій. За матеріалами Інтерфакс-Україна.