Рішення щодо антикорупційних законів загрожує євроінтеграції - представник президента в КСУ

Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними деяких положень антикорупційного законодавства можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник президента в КСУ Федір Веніславський.

За його словами, в першу чергу це стосується скасування кримінальної відповідальності за невірогідне декларування.

"Якщо дії КСУ будуть продовжуватися в тому ж річище, то не можна виключати негативних наслідків", - підкреслив він у відповідь на питання про можливу загрозу від рішень суду для євроінтеграції України та для безвізового режиму зокрема.

За наявною у нього інформацією сьогодні КСУ скасував кримінальну відповідальність за невірогідне декларування, але не за незаконне збагачення.

Питання внесення необхідних змін до антикорупційного законодавства, за словами представника президента, буде розглянуто після вивчення мотивувальній частині рішення КСУ.

За матеріалами ZN.ua