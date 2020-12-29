РНБО схвалила законопроєкт Зеленського про посилення відповідальності за недостовірне декларування

Президент внесе проєкт закону в Раду як невідкладний.

Рада національної безпеки і оборони України схвалила законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за недостовірне декларування, який після доопрацювання президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради як невідкладний.

"Багато хто з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроєкт у компромісній редакції. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроєкт потрібно доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм", - зазначив президент під час засідання, передає пресслужба Офісу президента.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив важливість прийнятого Радою закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

Глава комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін вважає, повинна бути відновлена не тільки кримінальна відповідальність, а й відповідне покарання за те, що особа не задекларувала якісь свої статки, і це було зроблено навмисно і в значній сумі.

"Рада національної безпеки і оборони України підтримав позицію президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях наших чиновників", - додав Костін.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням членів парламентської фракції проросійської "Опозиційною платформи - За життя" щодо відповідності Основному Закону низки положень антикорупційної реформи.

КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суддів, чиновників і депутатів, а також позбавив НАЗК багатьох повноважень. Виконуючи рішення КСУ, НАЗК закрило доступ до реєстру е-декларацій, а НАБУ буде змушене закрити 110 кримінальних справ про недостовірне декларування. Згодом доступ до реєстру було відновлено.

за матеріалами ZN.UA.