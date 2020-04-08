РНБО спростувала наявність будь-яких проєктів рішень щодо пом'якшення карантину

В Апараті Ради національної безпеки і оборони України не готувалося жодних «проектів рішення РНБО» щодо «пом’якшення» карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Коментуючи новину, поширену деякими ЗМІ, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав її «безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації».

Принагідно нагадуємо, що карантинні обмеження в Україні запроваджено урядовими рішеннями, зокрема новою редакцією постанови Кабінету Міністрів України № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Наголошуємо, що заходи, яких вживає влада до протидії коронавірусній інфекції, є ефективними, дієвими і аналогічними діям більшості країн Європи та світу.

Наполегливо просимо журналістів не використовувати неперевірені джерела інформації, а послуговуватися офіційними повідомленнями органів влади.