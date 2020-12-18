Росія готується до розміщення ядерної зброї в окупованому Криму - Таран

За наявною інформацією, наразі на території тимчасово окупованого Кримського півострову Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, передає УНН із посиланням на пресслжбу Міноборони.

"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн", - зазначив міністр.

Зазначається, що міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству у Керченській протоці.

"Намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства у акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія", - додав Таран.

Раніше в ООН попередили про небезпеку підриву без'ядерного статусу України в окупованому Криму.

Як раніше повідомляв УНН, Україна обговорила з ЄС наслідки окупації Криму. За матеріалами УНН.