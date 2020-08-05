Росія витісняє українську церкву з окупованого Криму - Кориневич.

Представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим засуджує переслідування державою-окупантом Кримської єпархії Православної церкви України та її вірян. Про це 5 серпня повідомили на сторінці представництва у Facebook у зв'язку з відмовою Верховного суду РФ переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору в окупованому Сімферополі.

"Рішення суду, направлене на виселення єпархії з кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги, є втіленням політики держави- окупанта щодо витіснення української церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова. Росія хоче, щоб у Криму не було української церкви - важливого центру єднання українців", - заявив постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич.

У заяві наводять слова адвоката Сергія Зайця, який назвав вердикт Верховного суду РФ таким, що межує з геноцидом.

У березні 2019 року "міністерство майнових і земельних відносин Криму" подало позов із вимогою дострокового розірвання договору оренди будівлі, де розташований єдиний у Сімферополі храм ПЦУ - собор Володимира й Ольги. 28 червня 2019-го "арбітражний суд" окупованого півострова задовольнив позов влади.

У липні архієпископ ПЦУ Климент розповідав, що майно храму "розграбували і поламали".

Єпархія просила апеляційний "суд" скасувати рішення першої інстанції.

29 серпня 2019 року підконтрольний Росії 21-й арбітражний апеляційний суд в окупованому Севастополі залишив чинним рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ у Криму.

4 серпня 2020 року Верховний суд РФ відмовився скасовувати це рішення. За матеріалами Гордон.